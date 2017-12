Cadavere di donna fatto a pezzi nel Veronese: uccisa altrove, corpo poi trasportato nei sacchi

E' stata uccisa altrove, sezionata in almeno dieci pezzi e poi trasportata all'interno di alcuni sacchi la donna i cui resti sono stati trovati nei campi di Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Il corpo, probabilmente tagliato probabilmente con una sega a motore, è stato "ricostruito" completamente: non sono dunque sparite parti mutilate. L'omicida ha sparpagliato i resti della vittima in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri.