Belluno, cade in montagna dopo un malore: morta turista americana

Un'anziana turista statunitense di 71 anni è morta cadendo in montagna nei pressi del rifugio Pian De Fontana, sopra Longarone (Belluno). Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma il personale medico ha potuto solamente constatare il decesso della donna. La vittima si trovava con due amiche connazionali, quando, forse per un malore, è scivolata cadendo per qualche decina di metri.