Aborto, donna di Padova respinta da 23 ospedali: verifiche dei Nas

I carabinieri dei Nas indagheranno su quanto accaduto a una 41enne di Padova che avrebbe avuto un rifiuto alla richiesta di aborto da parte di 23 ospedali. I militari dell'Arma cercheranno di accertare le motivazioni e le circostanze per cui in così tante strutture della Sanità del Nord Est non sarebbe stato garantito regolarmente il diritto previsto dalla legge 194.