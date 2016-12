Dà della "terrona" a una collega: impiegato sospeso per un giorno

15:33 - Un dipendente del Comune di Piove di Sacco, nel Padovano, è stato sospeso per un giorno dal lavoro, con conseguente trattenuta dalla busta paga, per aver offeso una collega dandole della "terrona". L'insulto sarebbe stato pronunciato al culmine di una lite in ufficio: il giovane si è poi scusato con la collega, originaria del Sud Italia, ma non è bastato.

Il segretario comunale cui è stato riferito l'episodio, scrive Il Gazzettino, ha chiesto che sulla vicenda si esprimesse il collegio disciplinare del Comune, composto da una terna di dirigenti, che a norma di regolamento interno ha preso la decisione: sospensione dal lavoro e detrazione di un giorno di paga dallo stipendio per l'autore dell'offesa. Il fatto è avvenuto alcuni mesi fa, ma è stato reso noto solo in questi giorni. Il Comune di Piove di Sacco ha minimizzato, escludendo che nei propri uffici vi siano problemi di razzismo. I due impiegati nel frattempo si sono riappacificati.