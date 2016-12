Vende azienda e regala soldi a operai Un mln di euro da ripartire tra tutti

Uno modo speciale scelto dalla famiglia Enrietti per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso una lunga e vittoriosa cavalcata che ha portato il marchio a diventare leader nel mondo dei sistemi di iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. Uno criterio di ripartizione, la fedeltà. Un euro al giorno, a ciascuno, per tutto il tempo in cui ha prestato servizio in azienda: chi era lì da 20 anni ha portato a casa 7.300 euro. La causale del bonifico? "Dalla famiglia Enrietti per il tempo passato insieme". "Sono stati dei grandi", commenta un operaio; "questo regalo è stato il loro modo per dirci grazie", dice un altro. Un gesto che colpisce, lavoratori e non.