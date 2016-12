Virus Ebola, medico valdostano in quarantena ma torna a casa in treno

09:59 - Il medico valdostano rientrato dalla Sierra Leone dopo aver lavorato per un mese in un ospedale di Emergency ha raggiunto nella notte in treno la sua abitazione in Val d'Aosta. Nella mattinata di venerdì, quindi, al comune di Quart è stata notificata l'ordinanza di "quarantena domiciliare" di 21 giorni quale prevenzione contro Ebola.

La misura è prevista da una procedura di prevenzione contro la diffusione del virus Ebola definita dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta.