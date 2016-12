27 ottobre 2014 Ebola, soldati Usa in isolamento a Vicenza: verso quarantena della base Il Pentagono valuta la "chiusura" della base di Vicenza. L'Australia chiude le frontiere agli immigrati dall'Africa. Il governo: "Sospeso anche il programma umanitario" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:25 - Il governo australiano ha annunciato una serie di misure che mirano a sospendere l'immigrazione proveniente dai Paesi dell'Africa occidentale colpiti da Ebola. Nel tentativo di impedire che il virus arrivi sul territorio è stato dunque sospeso "il programma di immigrazione, compreso il programma umanitario". E' intanto stato posto in isolamento in Italia un gruppo di soldati americani di rientro dalla Liberia, come riferiscono Cnn e Cbs News.

La Liberia è uno dei Paesi africani più colpiti dall'epidemia legata al temuto virus. I militari statunitensi dovranno rimanere nella base militare americana di Vicenza per 21 giorni, dove saranno monitorati, senza possibilità di contatto con la famiglie. Il Pentagono sostiene che si tratta soltanto di una precauzione.



Il gen. Williams: "Stiamo benissimo" - "La probabilità che qualcuno di noi abbia contratto il virus di Ebola è quasi zero". Lo ha dichiarato il generale Darryl Williams dall'area di isolamento nella base militare Usa a Vicenza dove si trova da ieri sera insieme ad altri 10 soldati provenienti dalla Liberia. "Stiamo benissimo" ha spiegato all'agenzia Ansa.



Pentagono valuta isolamento di tutti i soldati - Il Pentagono sta prendendo in considerazione l'ipotesi di mettere in quarantena tutte le truppe americane di rientro dai Paesi colpiti dall'epidemia dell'Ebola. Lo riferisce la Cnn. Al momento, sul campo, sono impegnati 900 soldati.



Sindaco Vicenza: "Militari da Africa sono sani" - "Il Prefetto e le autorità militari americane mi hanno assicurato che tutti i militari tornati dall'Africa sono sani. Nessuno di loro presenta i sintomi dell'Ebola". A dirlo il sindaco di Vicenza Achille Variati. Il sindaco ha quindi aggiunto che tutti i militari rientrati "sono comunque costantemente monitorati, come stabilito dal rigido protocollo ministeriale".



Australia, niente più domande di visti - Per l'Australia "non saranno più istruite" quindi nuove "domande di visti" dall'Africa, ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Scott Morrison. Inoltre, sono annullati i visti temporanei già accordati a persone che non abbiano ancora lasciato i propri Paesi. Per quanto riguarda le persone che hanno ottenuto visti permanenti su basi umanitarie, queste saranno sottoposte a tre serie di esami medici prima della partenza e a un nuovo esame medico al loro arrivo in Australia. Gli altri detentori di visti di lunga durata devono sottoporsi prima di partire a tre settimane di quarantena.



A New York allentate le misure di sicurezza - Dopo le pressioni di Barack Obama, il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che allenterà le misure sulla quarantena imposta agli operatori sanitari che rientrano dai Paesi colpiti dall'Ebola allo scalo di Jfk. In in base alle nuove regole, lo Stato permetterà il rientro degli operatori sanitari che hanno avuto contatti con pazienti malati di ebola in Africa, ma nessun sintomo, di rientrare nelle proprie case dove saranno confinati e monitorati per 21 giorni.