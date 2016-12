Enorme valanga in Valle d'Aosta: una nuvola di neve avvolge e oscura Cervinia

Un'enorme valanga si è staccata poco dopo le 12.30 sopra Cervinia, in Valle d'Aosta. La massa è caduta dalla zona delle Grandes Murailles e, giunta sul fondo valle, ha provocato una nuvola di neve, tecnicamente un soffio, che ha avvolto il piccolo paese. "Per alcuni minuti è calato il buio in tutta la zona", ha raccontato un testimone. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta. Non si registrano danni.