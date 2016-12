6 luglio 2015 Aosta, volontaria azzannata al collo dal cane che curava: è in gravi condizioni La 55enne Laura Mascotto è stata aggredita da un pastore tedesco ospite del canile locale. L'animale pochi giorni prima aveva attaccato il suo padrone Tweet google 0 Invia ad un amico

14:22 - Laura Mascotto, 55enne valdostana, si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta. La donna, esperta volontaria dell'Avapa, l'Associazione Valdostana Protezione Animali, è stata infatti azzannata al collo da un pastore tedesco di 5 anni durante una passeggiata. Un attacco improvviso, ma forse non del tutto sorprendente; il cane pochi giorni prima aveva già aggredito il suo padrone e proprio per questo si trovava ospite della struttura.

Il fatto è avvenuto non lontano dal canile comunale, in località Croix Noire. La volontaria ha riportato ferite alle braccia, al torace e al collo e la sua prognosi è riservata. I responsabili del canile la descrivono come "molto esperta soprattutto con i cani di grossa taglia". Questo però non è bastato per evitare l'aggressione.

Il cane "Aramis" era sotto il controllo dell'Asl, in attesa di essere seguito da un comportamentalista.