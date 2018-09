Vaccini, Nas nelle scuole: 15 le false autocertificazioni

I carabinieri del Nas si sono recati nelle scuole materne e negli asili nido di tutta Italia per controllare le autocertificazioni presentate per le vaccinazioni obbligatorie che consentono ai bambini di frequentare gli istituti. Mercoledì i controlli a campione sono stati 2.800, 15 le autocertificazioni risultate false dopo il riscontro presso le Asl. I genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da privato.