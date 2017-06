Uranio impoverito,morto militare malato dopo missione in Afghanistan

Antonio Attianese, il militare ammalato di tumore dopo essere stato in missione in Afghanistan, è morto sabato nella sua casa di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). Lo hanno fatto sapere le associazioni Assoranger e Assomilitari fondate da commilitoni che avevano abbracciato la sua causa, da lui presiedute. Attianese a lungo si era battuto per ottenere un adeguato indennizzo per le vittime dell'uranio impoverito.