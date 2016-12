Una firma e via: dalla Francia due writers dovranno recarsi dai carabinieri di Milano ogni martedì e venerdì

Dovranno presentarsi ogni martedì e venerdì a firmare nella stazione dei carabinieri di Gorgonzola , comune della città metropolitana di Milano, due writer francesi (25 e 26 anni), fermati lunedì sera nel deposito Atm del paese dagli uomini della sicurezza, mentre imbrattavano con le bombolette un treno della linea verde. Questo è l'inedito provvedimento voluto dal giudice delle "direttissime". Hanno quindi due alternative: tornare in Francia e poi viaggiare due volte a settimana per firmare o stabilirsi a Milano .

I carabinieri hanno ritirato ai due bombolette e fotocamere. Dopodichè, le indagini sono state prese in carico dagli agenti specializzati dell'Unità tutela decoro urbano della Polizia locale, come da protocollo. Secondo la loro ricostruzione fatta in Tribunale, i graffitari sarebbero stati nel bel mezzo di un tour vandalico europeo: avevano, infatti, i biglietti ferroviari per continuare il viaggio. Inoltre, nelle memorie delle fotocamere, sono state ritrovate le prove di altri imbrattamenti.



Durante la "direttissima", i ragazzi hanno cercato di minimizzare, ma il giudice, in attesa della prossima udienza del 10 novembre, ha comunque imposto i due giorni di firma.



Secondo magistrati e investigatori - come riporta il Corriere della Sera - il provvedimento potrebbe spaventare i writer stranieri, che "ormai sono la maggioranza tra i gruppi che fanno incursione nei metrò".