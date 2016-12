Un giovane su due vittima di offese da parte dei compagni di scuola

Sempre loro sono i bersagli preferiti del cyberbullismo, ovvero quello esercitato attraverso il web. Oltre il 55% delle giovani donne dagli 11 ai 17 anni hanno subito atteggiamenti di violenza almeno una volta all'anno, per il 20% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile e per il 9,9% settimanale. Preoccupanti anche i dati del bullismo sul web e, ancora una volta, le più colpite sono le ragazzine: il 71% di quelle che si connettono ad internet, attraverso qualsiasi dispositivo, sono state oggetto di minacce continue, contro il 4,6% dei ragazzi.



Come si manifestano le offese - Le offese più comuni si manifestano attraverso soprannomi dispregiativi, parolacce o insulti (12,1%), attraverso derisione dell'aspetto fisico o del modo di parlare, 6,3%, diffamazione 5,1%, esclusione per le proprie opinioni (4,7%). Il 3,8% dei ragazzi denuncia aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni. Il 16,9% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti fisici.