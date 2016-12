Terremoto di magnitudo 4 vicino Norcia, altre 30 scosse nella notte

Terremoto, a Norcia si torna a scuola 1 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 2 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 3 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 4 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 5 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 6 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 7 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola 8 di 8 Ansa Ansa Terremoto, a Norcia si torna a scuola leggi dopo slideshow ingrandisci

Tornano a scuola i ragazzi di Norcia - Intanto provano a ripartire dai banchi i comuni del centro Italia colpiti dal terremoto. Iniziando dalla nuova scuola realizzata nei moduli-container. Dopo la forte scossa del 30 ottobre, riprendono da oggi le lezioni per molti studenti della città di San Benedetto e di altri centri della Valnerina. A Norcia da giorni insegnanti, assistenti e militari dell'Esercito sono impegnati per sistemare banchi, cattedre e verificare che tutti gli impianti siano funzionanti. La campanella suonerà alle 8.30 per gli studenti delle superiori che termineranno le lezioni alle 13.30. Esattamente quando entreranno in classe gli alunni della primaria e della scuola media che usciranno alle 18.30.



Non tutti gli studenti però si ritroveranno insieme nelle classi. Circa 200 hanno infatti trovato, provvisoriamente, sistemazione in altre scuole dell'Umbria. Gli insegnanti che torneranno in cattedra sono, invece, sempre gli stessi e saranno 150. Chi a Norcia è ancora costretto a pazientare prima di tornare in aula sono i bambini dell'infanzia, la loro nuova sede ancora non è pronta.