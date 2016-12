Terni, anziana uccisa in casa Forse una rapina finita male

00:01 - Una donna di 69 anni è stata trovata morta nella sua casa di Terni. Gabriella Zelli Listanti aveva una ferita all'addome, provocata da un cacciavite o da un coltello. La casa è stata messa a soqquadro. Una delle ipotesi degli investigatori è che chi abbia ucciso l'anziana sia poi fuggito da una finestra. Forse si tratta di una rapina finita male.

Da chiarire con precisione ancora come la donna sia stata uccisa. Sul corpo gli investigatori hanno infatti trovato una ferita all'addome che quasi sicuramente ha provocato il decesso, ma non hanno ancora individuato l'arma del delitto. Che potrebbe essere un corpo contundente, come anche un cacciavite o un coltello.



Il cadavere èstato trovato all'ingresso dell'abitazione. Completamente vestito, con la donna che indossava cappotto e cappello. A dare l'allarme al 112 e al 118 è stato il figlio che l'attendeva a cena e si era preoccupato non vedendola arrivare. Si è quindi recato a casa della madre scoprendo l'omicidio.



Vedova da alcuni anni, la Listanti viveva da sola in un appartamento al piano terra di una palazzina nella zona dell'ospedale di Terni. I carabinieri hanno individuato segni di effrazione sulla finestra della cucina che da' sul retro provocati probabilmente con un grimaldello o un cacciavite. L'appartamento era poi in disordine, quasi a soqquadro, come se qualcuno avesse rovistato nelle stanze. Anche se non è ancora chiaro se dalla casa siano stati portati via oggetti di valore o denaro.



Per gli investigatori si tratta forse di "un furto trasformatosi in qualcosa di più grave". Chi ha aggredito Gabriella Zelli Listanti - ipotizzano sempre i militari - potrebbe averla colpita appena rientrata o mentre si accingeva a uscire. Qualcuno poi fuggito dalla finestra della cucina. La stessa che potrebbe essere stata utilizzata per entrare. Nessuno dei vicini, alcuni parenti della vittima, si è accorto di nulla. "Non abbiamo sentito niente", ha detto uno di loro. Mentre un altro ha confermato che in zona "c'è stato qualche furto in casa ma gli ultimi sono stati la scorsa estate".