Sisma, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Perugia

Continua a tremare la terra in Centro Italia. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 22.08 in provincia di Perugia, con epicentro non distante da Norcia, dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). E' la sesta scossa di magnitudo superiore a 3.0 registrata a partire dalla mezzanotte.