Meredith, intoppo burocratico: slitta permesso di 36 ore per Guede

Slitta il via libera esecutivo al permesso di 36 ore per Rudy Guede, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher. Lo ha annunciato il suo legale, Fabrizio Ballarini. "La fase esecutiva - ha spiegato - ha avuto un rallentamento per una questione burocratica logistica". Nella struttura che dovrebbe ospitare Guede mancano infatti le cucine. "Attendiamo serenamente - ha concluso - la decisione del Tribunale di sorveglianza".