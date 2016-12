Ast, gli operai bloccano il raccordo Terni-Orte e la superstrada E45

23:40 - Gli operai dell'Ast hanno bloccato il raccordo Terni-Orte e la superstrada E45 in entrambe le direzioni. Nel corso della protesta i manifestanti, dopo aver prima fermato il traffico sul raccordo hanno percorso a piedi diversi chilometri raggiungendo la E45. Dopo alcune ore i due tratti di strada sono stati riaperti. La manifestazione si è conclusa senza che si siano registrate tensioni particolari. Il traffico, dopo i disagi, è tornato regolare.

Nuovo video sugli scontri di mercoledì a Roma - Intanto è comparso in Rete un nuovo video degli scontri al corteo degli operai della Ast di Terni di mercoledì. Il video, disponibile su YouReporter, è girato dall'alto, dalla finestra di uno dei palazzi che si affacciano su piazza Indipendenza a Roma, teatro dei disordini.



Nelle immagini si vede in prima battuta un cordone di manifestanti che muove compatto verso gli agenti avanzando con un striscione e spingendo contro i poliziotti: questi ultimi fanno muro per spingere indietro i manifestanti e poi li circondano.



Poi uno degli operai resta a terra alla spalle di un gruppo di poliziotti e viene soccorso dai compagni. Nel corso del video si nota ripetutamente il lancio di oggetti da parte dei manifestanti, anche se non è possibile stabilire di cosa si tratti. Nella parte finale del video gran parte del corteo lascia piazza Indipendenza e si sposta in direzione opposta.