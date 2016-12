Ancora forti scosse: a Perugia sisma notturno di magnitudo 4.3, a Macerata evento tellurico di 4.5

La terra trema anche ad Arquata L'evento sismico delle 3:34 è stato avvertito anche a Fabriano (Ancona), dove i residenti raccontano di una scossa " forte ma breve ": non ci sono state pertanto scene di panico. E' stata invece avvertita dai terremotati di Arquata del Tronto una serie di movimenti tellurici, di magnitudo variabile da 2 a 3, registrati nella scorsa notte con epicentro a Rieti e Ascoli Piceno. Il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, a metà tra il serio e lo scherzoso, ha così commentato: "Se sono sotto magnitudo 3 ormai non ci facciamo più caso ".

"La gente vive con la paura"Al momento non risultano feriti, riferisce il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, precisando che vi sarebbero stati dei piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dalle precedenti scosse. Anche monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, a Radio Vaticana conferma il sentimento di terrore tra la popolazione per le continue scosse: "La gente vive con la paura, perché le scosse continuano però manca la sicurezza. Tanta gente dorme fuori casa non tanto perché la casa è stata lesionata, ma per paura di essere sorpresi durante la notte da un'ulteriore scossa di terremoto".