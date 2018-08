Trieste, insulta i dirigenti su un gruppo Whatsapp tra colleghi: indagato

Un paio di mesi fa, il dipendente si era lamentato con i suoi colleghi - in un gruppo Whatsapp - per via della mancata applicazione di alcune agevolazioni previste per gli autisti che hanno accumulato una certa anzianità di servizio. Si trattava, insomma, di una questione contrattuale. Secondo il sindacalista, le agevolazioni non erano riconosciute in egual misura per tutti. Proprio questo avrebbe scatenato l'ira dell'uomo e il successivo insulto: "Ma vadano a fanc...pezzi di m...". L'autore del messaggio si è poi scusato, ammettendo di aver utilizzato toni sbagliati. Ora comunque è indagato per diffamazione aggravata. Aggravata per via della pubblicità che Whatsapp comporta, a livello di potenziale diffusione del messaggio.



"Era una chat privata e non una pagina Facebook accessibile a tutti, una conversazione in cui un sindacalista dovrebbe essere libero di dire quello che pensa", ha dichiarato William Crivellari, avvocato difensore del 55enne. Intanto, Trieste Trasporti ha avviato un procedimento disciplinare per insubordinazione dell’addetto nei confronti del superiore.