Tenerife, campione di surf salta gli allenamenti: gli amici lo trovano morto

19:11 - Tenerife, l'isola spagnola nota per essere uno dei paradisi dei surfisti, è diventata anche l'ultimo luogo dove ha vissuto Alberto Menegatti. Il campione di surf di Torbole, in provincia di Trento, che avrebbe compiuto 30 anni ad aprile, è stato trovato morto nell'appartamento che aveva affittato lo scorso dicembre per gli allenamenti.

Gli amici, preoccupati per la sua assenza alle esercitazioni giornaliere in spiaggia, si sono recati nell'appartamento scoprendo il cadavere del 29enne, vice campione del mondo nella specialità funboard. Sembrerebbe sia morto per un malore. Mercoledì è in programma l'autopsia sul corpo per accertare la causa del decesso.