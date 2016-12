Contrabbando di carburanti, arresti e perquisizioni in tutta Italia

Arresti, sequestri e decine di perquisizioni sono in corso in tutta Italia e in altri cinque Paesi europei nell'ambito di un'operazione congiunta di Agenzia delle dogane e carabinieri contro il contrabbando internazionale di carburanti. Le misure cautelari sono state emesse dal tribunale di Bolzano: nel mirino un'organizzazione criminale dedita al contrabbando di carburanti e all'evasione delle accise, per un danno erariale di oltre 3 milioni di euro.