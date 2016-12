Bolzano, condannato per pedofilia torna a guidare lo scuolabus: scoppia la protesta dei genitori

La condanna è 3 anni e 4 mesi per aver molestato delle ragazzine, ma la decisione del giudice altoatesino Emilio Schönsberg non comporta, secondo la legge, l'allontanamento automatico dal lavoro. Così, un uomo residente in provincia di Bolzano, ha potuto tornare a svolgere l'incarico precedente, che era stato occasione per commettere il suo crimine: l'autista di scuolabus. Grande l'indignazione dei genitori delle vittime.