Treni comprati per la Sardegna 30 anni fa, costati 125miliardi di lire e mai usati: verranno ora demoliti

Le locomotive non sono mai state usate neanche in "continente", come si apprende da La Stampa, ma, dopo essere "tornate" indietro dalla Sardegna, sono rimaste parcheggiate a Foligno e Livorno per tutti questi anni. La causa sarebbe stata l'incompatibilità tecnica con la rete ferroviaria.



Costruite dalla Fiat Ferroviaria di Savigliano e dall’Ansaldo, fra il 1986 ed il 1990, allora le locomotive erano modelli all’avanguardia. Inoltre, il design era stato affidato all'importante designer italiano Giorgetto Giugiaro. Ora, ovviamente, non più ed è quindi impossibile rivenderle. Le Ferrovie dello Stato ci hanno provato in tutti i modi in Francia, Turchia, Bulgaria, Ungheria e Serbia, senza alcun successo.



Ora, dunque, compieranno il loro unico e ultimo viaggio verso la demolizione. Alcune sono già state distrutte e ora tocca alle altre.



"Uno dei tanti sprechi di cui siamo stati vittime - ha dichiarato in merito l'assessore regionale dei Trasporti della Sardegna, Massimo Deiana -Ricordo benissimo, per motivi familiari: la elettrificazione era prevista sino ad Oristano. E ci furono anche dei primi lavori per la tratta sino a Decimomannu: opere che poi furono smantellate quando arrivò da Roma la decisione di non andare più avanti".