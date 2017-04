Ucciso a Prato, fermato un ventenne straniero: stava partendo

E' un ventenne di origine marocchina il giovane fermato dai carabinieri di Prato sabato sera, mentre era in attesa di imbarcarsi per il Marocco all'aeroporto di Bologna. Sarebbe lui l'autore dell'omicidio di Leonardo Lo Cascio, il 38enne ucciso giovedì in viale della Repubblica a Prato, proprio davanti al tribunale. Il ventenne era stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcuni indumenti abbandonati lungo la strada.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire alcuni aspetti della vicenda. Il ventenne fermato avrebbe ucciso Lo Cascio con un'arma da taglio durante un tentativo di rapina: il 38enne, aggredito alle spalle mentre andava al lavoro nell'hotel dove era impiegato come portiere di notte, avrebbe reagito e per questo sarebbe stato colpito alla gola poco dopo essere sceso dall'autobus, in piazzale Falcone e Borsellino.



L'interrogatorio e gli abiti intrisi di sangue - Il giovane, già noto alle forze dell'ordine ma regolare in Italia, durante l'interrogatorio davanti al pm avrebbe dato versioni contrastanti e fatto alcune ammissioni ma non avrebbe confessato l'omicidio. L'arma del delitto non è stata ancora stata recuperata. Gli abiti (un giubbotto e un maglione), trovati dai carabinieri poco lontano dal luogo del delitto, sarebbero intrisi di sangue.



Alcuni testimoni avrebbero inoltre confermato la presenza dello straniero nel piazzale mentre i carabinieri effettuavano i rilievi. Il giovane sarebbe quindi tornato nel luogo dell'aggressione, particolare che sarebbe stato confermato anche da alcuni video delle telecamere della zona. Lunedì all'ospedale di Prato sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Lo Cascio.