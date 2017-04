Ucciso a Prato, fermato 20enne straniero: stava partendo

E' un ventenne di origine marocchina il giovane fermato dai carabinieri di Prato sabato sera, mentre era in attesa di imbarcarsi per il Marocco all'aeroporto di Bologna. Sarebbe lui l'autore dell'omicidio di Leonardo Lo Cascio, il 38enne ucciso giovedì in viale della Repubblica a Prato, proprio davanti al tribunale. Il ventenne era stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcuni indumenti abbandonati lungo la strada.