Strage di Viareggio, i pm chiedono 16 anni per l'ex amministratore delegato Moretti

I pm del processo per la strage di Viareggio hanno chiesto la condanna a 16 anni di Mauro Moretti , ex a.d. Fs e ora di Leonardo-Finmeccanica. Nel disastro ferroviario del 29 giugno 2009 morirono 32 persone per lo scoppio di un treno presso la stazione della cittadina toscana. Moretti è imputato per disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio e lesioni plurime colpose.

Sono stati inoltre chiesti 15 anni per l'ex amministratore delegato di Rfi, Michele Mario Elia. La strage ferroviaria di Viareggio risale al 29 giugno 2009 e fu la tragica conseguenza del , deragliamento di un treno che trasportava gpl.



Nove gli anni chiesti per i dirigenti Salvatore Andronico e Mario Castaldo (Trenitalia Cargo), per Giovanni Costa e Giorgio Di Marco (Rfi); 5 per Calogero Di Venuta (Rfi Firenze). Chiesta invece l"assoluzione per Andreas Barth dell"officina Jugenthal Waggon di Hannover e Andreas Carlsson responsabile di stabilimento Jugenthal Waggon Hannover. I capi di imputazione per tutti sono disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni.