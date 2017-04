Si barrica in casa per evitare Tso, bloccato da forze dell'ordine

Armato di una carabina si è asserragliato in casa per tentare di evitare il trattamento sanitario obbligatorio. È successo a Empoli (Firenze). Protagonista è un 34enne che lunedì aveva rubato l'ambulanza con cui il 118 era andato a soccorrerlo in seguito a una crisi psichiatrica. Il mezzo fu poi fermato a Chiusi (Siena) dalla polstrada. Tornato a Empoli il sindaco ha firmato il Tso ma per eseguirlo è stato necessario l'intervento della polizia.