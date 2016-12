05:57 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata poco dopo l'una di questa notte in provincia di Firenze, nella zona delle Colline del Chianti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro in prossimità dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano e Tavarnelle in Val di Pesa. Non si segnalano danni a persone o cose.