Rifiuti Livorno, avviso di garanzia per il sindaco M5s Nogarin; Grillo: "Tieni duro, siamo con te"

A Nogarin, dopo la notizia, sarebbe arrivata una telefonata di solidarietà da Beppe Grillo, che gli avrebbe detto: "Ti sosteniamo, siamo con te. Tieni duro, non ti lasciamo solo". Subito dopo aver ricevuto il sostegno del leader M5S, Nogarin ha preferito spegnere il suo cellulare.



Nei giorni scorsi anche l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (M5s) era stato raggiunto da un analogo avviso di garanzia.



"Sempre agito per il bene dei livornesi" - "Non conosco ancora quale sia la contestazione specifica che la procura muove nei miei confronti - spiega Nogarin sul social network - Sono fermamente certo di aver sempre agito per il bene dell'azienda e dei livornesi, provando a salvare una situazione disastrosa lasciataci in eredità dal Pd, ma sin d’ora posso ribadire che nel MoVimento 5 Stelle non si aspetta certo una sentenza per dimettersi, perché noi non siamo legati ad alcuna poltrona".



Il primo cittadino, poi, aggiunge: "Abbiamo bisogno di capire se si tratti di un atto dovuto o meno, visto che sul caso Aamps riteniamo di aver sempre e solo agito nell'interesse dei cittadini di Livorno, per riparare alle malefatte del Pd. Un fronte in cui, tra l'altro, parrebbe cominciare a vedersi un po' di luce dopo anni e anni di buio pesto: il piano, ancora in corso di redazione, salvaguarderebbe i livelli occupazionali e soddisferebbe per buona parte i creditori".