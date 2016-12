Pullman squadra ragazzini finisce in fosso nel Senese, feriti lievi

Un pullman con a bordo una squadra di calcio di ragazzini di Cerveteri che rientrava dopo una partita in Toscana, è finito fuori strada a Piancastagnaio, nel Senese fermandosi in un fosso laterale. Nove bambini sono feriti. Due sono stati trasferiti con l'elisoccorso al pediatrico Meyer di Firenze, ma le loro condizioni non preoccupano. L'incidente è avvenuto in località Casa del Corto.