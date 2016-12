Prete benedice vittime salvabanche

I risparmiatori che hanno manifestato fuori da casa Boschi a Laterina (Arezzo) hanno chiesto e ottenuto la benedizione del parroco don Mario Ghinassi, uscito dalla chiesa al termine della messa per incontrarli. I dimostranti si sono poi confrontati con il sacerdote chiedendogli cosa gli abbiano detto i Boschi in confessione, ma don Mario ha replicato sorridendo: "Non posso rispondere, c'è il segreto".