Prato, arrestato un uomo per abusi ai danni di bambine e giovani: è accusato di sette casi

La polizia di Prato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di numerosi episodi di violenza sessuale ai danni di bambine e ragazze. Sarebbero sette gli abusi commessi dal 2012 ad oggi. Tutte le vittime sono state avvicinate per la strada, o mentre rientravano a casa, e, con una scusa, venivano portate in luoghi appartati, dove venivano violentate.

"L'uomo agiva non lontano dal cantiere edile dove lavorava come dipendente, in particolar modo nell'ora della pausa pranzo, quando gli alunni escono da scuola: - ha spiegato il capo della squadra mobile, Francesco Nannucci - il 42enne adescava le bambine di varia nazionalità, chiedendo loro un aiuto per delle misurazioni. Le faceva entrare nell'androne di un palazzo e cominciava il tentativo di palpeggiamento".