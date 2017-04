Pistoia, nasconde il cadavere della madre in casa per riscuotere la pensione

La polizia ha scoperto in un'abitazione di Pescia, in provincia di Pistoia, il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 90 anni. Il corpo era avvolto in coperte e sacchi, occultato nell'angolo di una stanza: il figlio 51enne della donne ne avrebbe nascosto la morte avvenuta anni fa per continuare a riscuotere la pensione. E' stato denunciato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.