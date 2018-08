2 agosto 2018 16:05 Pisa, parà morto nel 1999: svolta nelle indagini, arrestato ex caporale | Procuratore: aggredito dai "nonni" Emanuele Scieri venne trovato morto tre giorni dopo il suo arrivo nella caserma "Gamerra". Altre due persone indagate

C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano, parà di leva, trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma "Gamerra" di Pisa, centro di addestramento della Folgore. Un ex caporale, Alessandro Panella, è stato arrestato con l'accusa di concorso in omicidio volontario. Scieri venne trovato morto, tre giorni dopo l'arrivo in caserma, ai piedi di una torre. Pm: ipotesi aggressione per "nonnismo".

Siracusa, la sconvolgente morte di Emanuele Scieri Ansa 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Panella era capocamerata del reparto a cui Scieri era stato assegnato. L'ex caporale, di Cerveteri, ha anche la cittadinanza americana e aveva acquistato un biglietto per gli Usa proprio negli ultimi tempi. Per il 39enne sono stati disposti gli arresti domiciliari nella casa in provincia di Roma. L'ex caporale della Folgore, che era stato in Italia per un breve periodo di vacanza, aveva già prenotato un volo Roma-Chicago, con successivo volo interno per San Diego, in California, dove vive e lavora da oltre 10 anni. Panella dopo un anno di servizio di leva nella Folgore, aveva lasciato l'esercito, conseguendo poi una laurea in economia negli Stati Uniti. domiciliari.



Scieri, 26enne con una laurea in giurisprudenza e già praticante in uno studio legale, scomparve il 13 agosto 1999, lo stesso giorno del suo arrivo alla caserma per il servizio militare di leva dopo aver svolto il Car a Firenze. Fu poi ritrovato morto tre giorni dopo.



La procura di Pisa ha riaperto l'inchiesta l'anno scorso, dopo che precedenti indagini erano state archiviate ipotizzando che il giovane si fosse tolto la vita. A escludere l'ipotesi del suicidio, oltre alla famiglia di Scieri, la commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nel 2016 sulla morte del parà di leva e che ha concluso i suoi lavori a dicembre scorso, secondo la quale il 26enne fu aggredito.