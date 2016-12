Massa, trovati topi in ospedale: l'Asl chiude la sala operatoria

"La chiusura del blocco operatorio - scrive la Asl di Massa in una nota ufficiale - è stata decisa per poter mettere in atto le necessarie misure di disinfestazione già intraprese con la ditta specializzata. L'attività chirurgica sarà riprogrammata nel blocco operatorio della 'long surgery' garantendo sempre H24 eventuali urgenze".



I precedenti - Topi all'ospedale di Massa furono trovati una prima volta in una sala operatoria il 17 novembre 2014 e poi il 20 novembre, sempre nello stesso reparto. Le autorità sanitarie, a parte la derattizzazione, stanno cercando di capire come sia possibile che nonostante gli interventi effettuati tornino i topi in ospedale, specie in un'area come quella delle sale operatorie.