Massa Carrara, attrice cade dal palco durante uno spettacolo: morta

E' morta per il grave trauma subito l'attrice teatrale del Gruppo Folkloristico di Montignoso. Loredana Baldi, 56 anni, era caduta dal palco, da un'altezza di circa tre metri, subendo un trauma toracico importante. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto durante uno spettacolo a Montignoso (Massa Carrara). La donna era stata immediatamente trasportata in eliambulanza all'ospedale Cisanello di Pisa in condizioni disperate.