14 ottobre 2014 Maltempo in Maremma, esonda il torrente Elsa e travolge due sorelle nella loro auto Nella stessa zona tre morti nel 2012. Il maltempo ha colpito anche le colline del Fiora. E' crollato un ponte presso Saturnia dove le stesse terme sono state invase da acqua e fango. Diverse le famiglie evacuate

10:02 - Il maltempo si sposta in Toscana causando le prime vittime. Due sorelle, Marisa e Graziella Carletti, 69 anni e 65 anni, originarie di Manciano, sono morte nella loro auto travolta dalle acque del torrente Elsa, in Maremma, esondato a causa delle piogge fra Albinia e Manciano. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono state disposte in via cautelare l'evacuazione delle famiglie che abitano in zona.

Il veicolo con i due cadaveri è finito in un campo a 60-70 metri dalla strada, circondato dal fango, tanto da ostacolare il recupero dei corpi delle due donne. Le autorità hanno avvisato i familiari. In base a una ricostruzione l'auto sarebbe stata travolta dalla piena in un punto dove la strada, pianeggiante, si interseca con il fosso della Sgrilla.



Maltempo al Centro - Dopo il dramma di Genova, piogge torrenziali ed esondazioni hanno colpito duramente la Toscana, in particolare la Maremma. Il Comune di Orbetello ha avvisato, via sms, gli abitanti chiedendo loro di spostarsi ai piani alti delle abitazioni, e ha deciso di evacuare, a scopo precauzionale, tramite un servizio di avviso casa-casa le famiglie delle zone particolarmente a rischio di Polverosa, Aunti, Alberone e Priorato. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo altre nove persone colpite da ipotermia. Traffico bloccato sull'Aurelia, tra Orbetello e Albinia, dopo la "bomba d'acqua" abbattutasi nella zona.



Nella stessa zona tre morti nel 2012 - Ci sono pochi chilometri di distanza - è lo stesso bacino idrografico del fiume Albegna e del Fiora - tra il luogo dove sono morte due anziane nella loro auto e il ponte di Sant'Andrea che il 12 novembre 2012, in analoghe condizioni meteo, crollò sul fiume Albegna, causando la morte di tre dipendenti dell'Enel che tornavano a casa in auto.



Il torrente Elsa ha la sorgente a circa 300 metri di quota e poi scorre sul lato sinistro dell'Albegna dove vi si immette presso località Marsiliana e lo stesso 'onte di Sant'Andrea. Le due anziane morte stasera sarebbero state recuperati a circa una decina di km a monte di Marsiliana. Martedì sera per precauzione lo stesso ponte di Sant'Andrea sul fiume Albegna è stato chiuso al traffico perché il fiume è salito di oltre 5 metri. Sulla vicenda del 2012, proprio martedì si è svolta l'udienza davanti al gip per la richiesta di archiviazione delle indagini, da parte della procura, sulla morte dei tre dipendenti Enel, Paolo Bardelloni, Antonella Vanni e Maurizio Stella. I legali dei familiari delle vittime si sono opposti: secondo gli avvocati Laura Pacenti, Paolo Serra e Felice Guardavaccaro nella richiesta di archiviazione "nessuno aveva impedito il transito sulla provinciale 94".