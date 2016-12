Immigrazione clandestina, 84 indagati e perquisizioni in 5 regioni

E' di 84 indagati e di 111 perquisizioni in 5 regioni il bilancio di un blitz della guardia di finanza contro l'immigrazione clandestina. Eseguite 34 misure cautelari personali, delle quali tre in carcere, 12 ai domiciliari. A essere coinvolti professionisti e imprenditori cinesi e italiani, la maggior parte di Prato. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere e falsità ideologica all'immigrazione clandestina.