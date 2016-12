Grosseto, abusi sessuali su una 12enne: indagato fisioterapista

Un fisioterapista ultrasessantenne di Grosseto che presta servizio in diverse società sportive è indagato per presunti abusi sessuali commessi su una dodicenne durante alcune sedute. La ragazzina ha raccontato di rapporti orali e di masturbazioni, cui sarebbe stata costretta dall'uomo. Lo psicoterapeuta al quale si sono rivolti i genitori della piccola li ha subito indirizzati in Procura, dove è stato aperto un fascicolo.