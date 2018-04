Follonica, sparatoria dopo una lite tra vicini:un morto e due feriti

Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria in strada a Follonica nel Grossetano, dopo una lite tra vicini, tra due fratelli e il titolare di un negozio di prodotti alimentari. Quando nella discussione è intervenuta la moglie di uno dei fratelli, l'uomo ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. L'aggressore è riuscito a fuggire in auto per poi essere catturato. I feriti sono il fratello della vittima e una passante.