Firenze, disagi sull'Autostrada A1 per un incidente: auto in fiamme

Disagi sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci ed il bivio per la variante di Valico, in direzione Bologna, dove si sono formati sette chilometri di coda per un veicolo in fiamme: l'incendio è stato spento ed il veicolo rimosso ed il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Nessuno è rimasto ferito ma la decongestione del traffico avviene a rilento.