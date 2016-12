Firenze, bimba di 14 mesi grave: ha ingerito cocaina e ansiolitici

Una bimba di 14 mesi è ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze in seguito a un'intossicazione da cocaina e ansiolitici. Le sue condizioni sono gravi ma i medici si dicono cautamente ottimisti. In corso le indagini per capire dove e come la piccola abbia potuto assumere le sostanze. La bambina, oltre alla casa dei genitori, frequentava anche quella dei nonni e di altri parenti, così come un asilo nido.