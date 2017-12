Firenze, 53enne uccide la moglie e tenta il suicidio

Rosario Giangrasso, 53 anni ha ucciso la moglie strangolandola e poi ha tentato di suicidarsi. E' accaduto a Scandicci, nel Fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per protesta, era salito sulle impalcature della cupola del Duomo di Firenze. La coppia ha due figlie di 8 e 14 anni che, al momento della tragedia, non erano in casa. A dare l'allarme la figlia più grande, appena rientrata.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la figlia 14enne, rientrata a casa, avrebbe trovato il padre sanguinante in camera da letto. La madre, ormai priva di vita, era invece in un'altra stanza. L'uomo avrebbe utilizzato due coltelli presi dalla cucina per uccidersi, dopo aver strangolato la donna. L'uxoricida è ricoverato in ospedale, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.