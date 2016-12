Crolla villetta a Firenze: estratti vivi un padre e le due figlie, morta la madre

Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 1 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 2 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 3 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 4 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 5 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 6 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 7 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 8 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 9 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 10 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 11 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 12 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 13 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 14 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 15 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 16 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 17 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 18 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso 19 di 19 Ansa Ansa Crollo villetta a Firenze, tre feriti e un disperso leggi dopo slideshow ingrandisci

Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, richiesto anche l'intervento dell'Usar medium, team dei pompieri specializzato in ricerca e recupero di persone sotto macerie. Sul posto, insieme ai medici inviati dal 118, carabinieri e protezione civile della Città metropolitana di Firenze che ha portato tra l'altro un gruppo elettrogeno per proseguire a oltranza.



Pompieri: la casa completamente crollata - L'esplosione ha distrutto la villetta, un'abitazione unifamiliare, pianterreno e primo piano, inserita in un borgo colonico in località Nutrice, lungo via Villamagna. "I soccorsi sono stati immediati ma è come se fosse un terremoto", le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. La casa non esiste più e ci sono danni visibili anche ad altre abitazioni del complesso. "Un boato sentito bene anche in lontananza", hanno riferito alcuni residenti della zona. In molti sono accorsi e i vicini si sono messi a dare una mano, partecipando a una sorta di catena umana per togliere i detriti.



Ad estrarre dalle macerie l'uomo, titolare di un negozio per animali, e una delle figlie sono stati i vigili del fuoco. Un'altra bambina invece, da quanto spiegato, è uscita da sola. Da una prima ricostruzione sembra che fossero appena rientrati a casa. Le ambulanze li hanno poi trasferiti in ospedale, il padre a Careggi, le due bimbe al Meyer. Hanno riportato ustioni e sembra una sospetta intossicazione, una delle bimbe anche un politrauma. Al momento del trasporto in ospedale erano tutti coscienti.