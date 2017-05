Auto si ribalta, due morti e tre feriti nel Livornese

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto dopo le 5 in provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia, tra Donoratico e La California in direzione nord. I cinque viaggiavano a bordo di un'auto che si è ribaltata: uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto. La seconda vittima è deceduta dopo l'intervento dei soccorsi.