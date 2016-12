Attacchi lupi in Maremma, sindaco di Manciano ne chiede l'abbattimento

Altro attacco di lupi a greggi di pecore in Maremma, dopo i due assalti di venerdì e sabato che erano costati circa 200 capi a quattro aziende a Manciano. "La situazione è diventata insostenibile - denuncia il sindaco Marco Galli -. Un intero settore economico rischia di scomparire mettendo in crisi la comunità". Ad oggi, secondo la legge, "non è possibile l'abbattimento degli animali ma solo con questa soluzione potremmo risolvere il problema".