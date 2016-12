Arezzo, uccide il marito e poi si costituisce ai carabinieri

Una donna si è costituita ai carabinieri dopo aver sparato al marito, Dino Gori, uccidendolo. E' successo a Lonnano, frazione di Pratovecchio Stia (Arezzo). La moglie, Paola Marzenta, ha imbracciato un fucile da caccia, regolarmente detenuto, e ha aperto il fuoco contro l'uomo per motivi al momento sconosciuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per la vittima, di 64 anni, non c'è stato niente da fare.