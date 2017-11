Arezzo, malore prima delle nozze: si opera e decide di sposarsi... in ospedale

Aveva fissato la data del suo matrimonio da tempo, ma proprio poche settimane prima delle nozze è stato ricoverato e operato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo a causa di un arresto cardiaco. È quanto accaduto a un 57enne residente nel Pistoiese che, però, non ha affatto voluto rinviare la celebrazione a data da destinarsi. Al contrario, ha deciso di anticiparla e di sposarsi in ospedale. Nella sua stanza. Lui collegato alla flebo, a letto, e lei accanto. I due figli, i testimoni e, ovviamente, medici e infermieri intorno.

Le nozze - In realtà, il 57enne aveva già fissato un intervento al cuore proprio ad Arezzo - come riporta Il Resto del Carlino - ma il malore ha complicato l’organizzazione degli eventi. E così l’uomo ha deciso di celebrare il matrimonio - fissato per il 9 dicembre - nel luogo dove è stato salvato e dove dovrà rimanere ancora un po’ di tempo in osservazione.



È stato il direttore della rianimazione a certificare la perfetta volontà di intendere e di volere del paziente e sposo. Uno sposo meno elegante del solito, ma - a detta dello staff - visibilmente innamorato e lucido. Durante il suo discorso, l’assessore Barbara Magi - che ha officiato le nozze - ha detto: “L’amore trionfa”. E così è stato.