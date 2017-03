Arezzo, edificio in fiamme: otto intossicati, non sono gravi

Otto persone sono rimaste intossicate in un principio di incendio in un edificio alla periferia di Arezzo. Le fiamme, sviluppatesi per cause da chiarire da parte dei vigili del fuoco, sono state domate in poco tempo, ma il fumo ha intossicato otto persone tra i 18 e 79 anni. Subito soccorse da quattro ambulanze del 118, sono state trasportate all'ospedale San Donato di Arezzo. Non sono in gravi condizioni.